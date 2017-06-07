Следователю ГПУ предлагали взятку: подозреваемые задержаны

Подозреваемые предлагали следователю Главного следственного управления ГПУ неправомерную выгоду в размере $20 тыс за закрытие уголовного производства

Задержаны двое подозреваемых в предложении взятки следователю Генпрокуратуры за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, задержанных подозревают "в предоставлении неправомерной выгоды". По информации ГПУ, они причастны к совершению тяжких преступлений. Задержание прошло 6 июня.

Досудебным следствием установлено, что указанные лица предлагали следователю Главного следственного управления ГПУ неправомерную выгоду в размере $20 тыс за закрытие уголовного производства, отметили в ГПУ.

"Получив это предложение, следователь сразу обратился к руководству с соответствующим рапортом, на основании которого управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, начато уголовное производство", - сказано в сообщении.

Злоумышленники задержаны во время передачи части суммы неправомерной выгоды - 52 тыс грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

В ГПУ отметили, что санкция ч. 3 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, начальнику Иванковского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению во взяточничестве. Обвинительный акт против чиновника передан Генеральной инспекцией Генпрокуратуры в суд.

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