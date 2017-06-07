В Черкассах СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

Правоохранители установили, что замначальника одного из отделов требовал 75 тыс грн от коммерсанта за возвращение ему ранее изъятого оборудования

Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника по подозрению в вымогательстве взятки в размере 75 тыс грн в Черкассах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что заместитель начальника одного из отделов требовал 75 тыс грн от местного коммерсанта. В такую сумму он оценил возвращение предпринимателю ранее изъятого оборудования. Злоумышленник также предложил бизнесмену за 25 тыс грн ежемесячной "дани" гарантировать дальнейшее невмешательство в производственную деятельность", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном автомобиле в Черкассах во время получения первой части взятки.





Продолжаются неотложные следственные действия.





Фото: ssu.gov.ua

Ранее сегодня были задержаны двое подозреваемых в предложении взятки следователю Генпрокуратуры за закрытие уголовного производства.

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