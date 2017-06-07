В Черкассах СБУ задержала на взятке собственного сотрудника
Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника по подозрению в вымогательстве взятки в размере 75 тыс грн в Черкассах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что заместитель начальника одного из отделов требовал 75 тыс грн от местного коммерсанта. В такую сумму он оценил возвращение предпринимателю ранее изъятого оборудования. Злоумышленник также предложил бизнесмену за 25 тыс грн ежемесячной "дани" гарантировать дальнейшее невмешательство в производственную деятельность", - сказано в нем.
Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном автомобиле в Черкассах во время получения первой части взятки.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Ранее сегодня были задержаны двое подозреваемых в предложении взятки следователю Генпрокуратуры за закрытие уголовного производства.
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