USD:  26.05  26.29   EUR:  29.13  29.66  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Черкассах СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

07.06.2017 17:07
Правоохранители установили, что замначальника одного из отделов требовал 75 тыс грн от коммерсанта за возвращение ему ранее изъятого оборудования
В Черкассах СБУ задержала на взятке собственного сотрудника
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника по подозрению в вымогательстве взятки в размере 75 тыс грн в Черкассах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что заместитель начальника одного из отделов требовал 75 тыс грн от местного коммерсанта. В такую сумму он оценил возвращение предпринимателю ранее изъятого оборудования. Злоумышленник также предложил бизнесмену за 25 тыс грн ежемесячной "дани" гарантировать дальнейшее невмешательство в производственную деятельность", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном автомобиле в Черкассах во время получения первой части взятки.


Продолжаются неотложные следственные действия.


Фото: ssu.gov.ua

Ранее сегодня были задержаны двое подозреваемых в предложении взятки следователю Генпрокуратуры за закрытие уголовного производства. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 