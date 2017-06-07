Детективы НАБУ расследуют 333 уголовных производства
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в настоящее время расследуют 333 уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"По состоянию на 31 мая по материалам расследований детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в суд для рассмотрения по существу направлены 68 обвинительных актов, из них три - в течение мая", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в целом в работе у детективов Бюро находятся 333 уголовных производства.
В мае детективы сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений восьми лицам. В отношении девяти лиц прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили обвинительные акты.
Ранее сообщалось, что представители Федерального бюро расследований США консультируют и предоставляют экспертную помощь Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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