Детективы НАБУ расследуют 333 уголовных производства

По данным пресс-службы НАБУ, в суд для рассмотрения по существу направлены 68 обвинительных актов, из них три - в течение мая

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в настоящее время расследуют 333 уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По состоянию на 31 мая по материалам расследований детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в суд для рассмотрения по существу направлены 68 обвинительных актов, из них три - в течение мая", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целом в работе у детективов Бюро находятся 333 уголовных производства.

В мае детективы сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений восьми лицам. В отношении девяти лиц прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили обвинительные акты.

Ранее сообщалось, что представители Федерального бюро расследований США консультируют и предоставляют экспертную помощь Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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