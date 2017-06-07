В Харькове легковушка не дала дорогу скорой: пострадал ребенок
В Харькове в результате ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Авария с участием автомобиля Peugeot бригады скорой медицинской помощи и автомобиля Volvo произошла сегодня, 7 июня, в 13:33 на проспекте Московском, 138.
По сведениям полиции, автомобиль скорой помощи двигался по Московскому проспекту в направлении района ХТЗ, а автомобиль Volvo, поворачивая на перекрестке проспекта и улицы Энергетической, не предоставил дорогу медикам, которые ехали с включенными маячками и звуковым сигналом на красный свет.
В результате ДТП пострадали водитель скорой, фельдшер, врач, женщина-пассажир скорой и трехлетний ребенок, которых везли в больницу. Травмы также получил водитель автомобиля Volvo. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что 5 июня в Броварах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
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