Снаряды разорвались около здания школы, но вечером там никого не было и никто не пострадал

Гибридная армия РФ обстреляла школу в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.



Обстрел с применением запрещенного оружия зафиксировали вечером в среду, 7 июня.



Около 22:30 несколько снарядов разорвались около здания Красногоровской школы №1. В это время в школе никого не было и никто не пострадал.



Информацию о разрушениях и других последствиях уточняют.

3 мая боевики уже обстреляли из 82-мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке.



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