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Гибридная армия РФ обстреляла школу в Красногоровке

08.06.2017 00:59
Снаряды разорвались около здания школы, но вечером там никого не было и никто не пострадал
Гибридная армия РФ обстреляла школу в Красногоровке
Фото: пресс-центра штаба АТО

Гибридная армия РФ обстреляла школу в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Обстрел с применением запрещенного оружия зафиксировали вечером в среду, 7 июня.

Около 22:30 несколько снарядов разорвались около здания Красногоровской школы №1. В это время в школе никого не было и никто не пострадал.

Информацию о разрушениях и других последствиях уточняют. 

3 мая боевики уже обстреляли из 82-мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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