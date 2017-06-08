Гибридная армия РФ обстреляла школу в Красногоровке
08.06.2017 00:59
Снаряды разорвались около здания школы, но вечером там никого не было и никто не пострадал
Фото: пресс-центра штаба АТО
Гибридная армия РФ обстреляла школу в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
Обстрел с применением запрещенного оружия зафиксировали вечером в среду, 7 июня.
Около 22:30 несколько снарядов разорвались около здания Красногоровской школы №1. В это время в школе никого не было и никто не пострадал.
Информацию о разрушениях и других последствиях уточняют.
3 мая боевики уже обстреляли из 82-мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке.
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