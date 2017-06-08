Обстрел боевиками насосной станции: несколько городов без воды

Работа насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода остановлена

Сегодня утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В 07:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", - отмечается в сообщении.

По информации КП Вода Донбасса, прекращена подача воды из канала Северский Донец-Донбасс на пять фильтровальных станций: Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольские № 1 и №2, Донецкую.

На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища.

"Полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, так как эти фильтровальные не имеют резервного источника водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов у себя в Facebook отметил, что остановка подачи технической воды означает полную остановку предприятия.

"В случае, если не удастся возобновить ее подачу в ближайшее время, то количество вод, которое есть в водоводе и идет самотеком, покроет нашу потребность в лучшем случае на сутки-двое", - уточнил он.

4 июня 2017 года Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.