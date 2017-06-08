Взрыв у посольства США в Киеве: квалифицировали как теракт

В результате взрыва никто не пострадал, сообщают в полиции

Сегодня ночью, в 00:05, в полицию поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное дело по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.







Фото: facebook.com/Полиция Киева

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

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