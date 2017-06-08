Взрыв у посольства США в Киеве: квалифицировали как теракт
Сегодня ночью, в 00:05, в полицию поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное дело по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Фото: facebook.com/Полиция Киева
Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению лиц.
Читайте также: В Лондоне полиция взорвала автомобиль возле посольства США
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:19
-
09:01
-
09:19
-
08:00
-
09:08
Новости партнеров
- 40218
- 29929
- 22688
- 21255
- 12959