В посольстве США заявили, что не считают ночной взрыв терактом
В посольстве США в Киеве заявили, что не считают ночной взрыв терактом. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
Согласно сообщению, на территории посольства вскоре после 00:00 8 июня произошел инцидент "с использованием небольшого зажигательного устройства", однако это не повлекло никаких повреждений имущества, пострадавших среди персонала нет.
"Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом", - говорится в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании происшествия.
Инцидент осудили в Министерстве иностранных дел. "Решительно осуждаем теракт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", - написала в Twitter спикер МИД Марьяна Беца.
Она отметила, что правоохранительные органы принимают все меры для расследования произошедшего. "Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", - добавила Беца.
В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Полиция расследует происшествие как теракт.
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