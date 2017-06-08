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В посольстве США заявили, что не считают ночной взрыв терактом

08.06.2017 12:35
В диппредставительстве отметили, что продолжают работать в обычном режиме
В посольстве США заявили, что не считают ночной взрыв терактом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В посольстве США в Киеве заявили, что не считают ночной взрыв терактом. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Согласно сообщению, на территории посольства вскоре после 00:00 8 июня произошел инцидент "с использованием небольшого зажигательного устройства", однако это не повлекло никаких повреждений имущества, пострадавших среди персонала нет.

"Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании происшествия.

Инцидент осудили в Министерстве иностранных дел. "Решительно осуждаем теракт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", - написала в Twitter спикер МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что правоохранительные органы принимают все меры для расследования произошедшего. "Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", - добавила Беца.

В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Полиция расследует происшествие как теракт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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