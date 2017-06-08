В Ровно cпасатели локализовали пожар в воинской части

По данным спасателей, пострадавших в результате пожара нет

Спасатели сегодня локализовали пожар на территории воинской части в Ровно. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области.

"Пожар по состоянию на сейчас локализован, спасатели находятся на территории воинской части, пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Для ликвидации пожара задействовали 30 спасателей и шесть единиц техники.

В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.