В Ровно cпасатели локализовали пожар в воинской части
08.06.2017 14:03
По данным спасателей, пострадавших в результате пожара нет
Фото: rivnepost.rv.ua
Спасатели сегодня локализовали пожар на территории воинской части в Ровно. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области.
"Пожар по состоянию на сейчас локализован, спасатели находятся на территории воинской части, пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
Для ликвидации пожара задействовали 30 спасателей и шесть единиц техники.
В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.
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