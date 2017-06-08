За регистрацию в Краматорске у переселенцев вымогали деньги
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили начальника одного из отделов Краматорского городского совета, который за взятки оформлял переселенцам регистрацию в городе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что чиновник систематически вымогал деньги у переселенцев с временно оккупированных территорий за беспрепятственное получение регистрации в Краматорске.
В случае отсутствия денег, чиновник по надуманным причинам отказывал гражданам в регистрации, поэтому они не могли получать положенные им социальные и пенсионные выплаты.
Оперативники СБУ задержали злоумышленника в городе во время передачи посредником 3 тысяч гривень, полученных от вынужденной переселенки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.
Также сегодня в Волынской области по подозрению в получении взятки задержан судья Ковельского местного суда.
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