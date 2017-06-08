В Киеве мошенница выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тыс грн

В целом подозреваемая завладела денежными средствами клиентов банка на сумму почти 1,3 млн грн

Прокуратура объявила о подозрении женщине, которая мошенническим путем выманила у жены погибшего бойца АТО почти 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемая, работая в одном из столичных банков, убеждала клиентов, что сможет обменять их средства по выгодному курсу валют, но деньги потерпевшим не возвращала.

"Одной из жертв преступления стала жена бойца АТО, которая получила почти 400 тыс грн в связи со смертью мужа и передала их мошеннице", - говорится в сообщении.

В целом подозреваемая завладела денежными средствами клиентов банка на сумму почти 1,3 млн грн.

Киевская местная прокуратура №5 сообщила злоумышленнице о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных и особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное следствие по уголовному производству продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили начальника одного из отделов Краматорского городского совета, который за взятки оформлял переселенцам регистрацию в городе.

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