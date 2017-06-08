В полиции сообщили, почему сгорела машина нардепа Лапина

В Луцке полиция открыла производство из-за возгорания автомобиля депутата Игоря Лапина по статье - умышленное уничтожение или повреждение имущества

В Луцке полиция расследует факт возгорания автомобиля, принадлежащего семье депутата Верховной Рады от фракции Народный фронт Игоря Лапина. Об этом сообщил руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области Виктор Гомоль.

Согласно предварительным выводам, возгорание автомобиля Volkswagen Amarok SingleCab произошло в связи с замыканием электросети автотранспортного средства.

Однако следствие не исключает и версии умышленного поджога.

По словам Гомоля, автомобиль зарегистрирован на 29-летнюю лучанку. Вследствие возгорания повреждена его передняя часть, никто из людей не пострадал. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли пожарный мусор и отправили его на соответствующее экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сегодня сообщалось, что в Луцке сгорел автомобиль Volkswagen Amarok SingleCab, который принадлежит семье народного депутата Игоря Лапина. Сам Лапин написал в Facebook, что считает причиной пожара умышленный поджог.

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