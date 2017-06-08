Драка в Николаевском облсовете: задержан избивший депутата боксер
В Николаеве полицейские задержали боксера, участвовавшего в сегодняшней драке между депутатами облсовета и избившего одного из них. Об этом в Facebook сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.
"Сотрудники полиции оперативно установили и уже задержали мужчину, который сегодня непосредственно участвовал в драке в помещении Николаевского облсовета и несколько раз ударил одного из депутатов", - сообщил он.
В пресс-службе полиции Николаевской области отметили, что по факту сегодняшнего инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство). Подозреваемым может грозить до пяти лет ограничения свободы либо до четырех лет тюремного заключения.
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Ранее сегодня, 8 июня, сообщалось, что в Николаевском облсовете между двумя депутатами произошла драка, в которую также вмешался известный боксер.
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