Боевики сокращают сотрудников Донецкгортеплосети - ИС

По данным агентуры военных экспертов, волна сокращений ожидается с 10 июня 2017 года

В оккупированном Донецке из-за отсутствия финансирования запланировано сокращение около 600 работников структурного подразделения Донецкгортеплосеть ГП Донбасстеплоэнерго. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным агентуры военных экспертов, волна сокращений ожидается с 10 июня 2017 года.

"Среди населения временно оккупированной территории Донецкой области растут протестные настроения, связанные с фактическим прекращением работы основных угольных предприятий в результате так называемой национализации", - отмечается в сообщении.

Поэтому среди шахтеров, находящихся в неоплачиваемых отпусках, все более активно обсуждается вопрос организации массовых акций протеста в защиту своих прав в Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке. Также фиксируются задержки заработной платы на работающих предприятиях и выплаты пенсий.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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