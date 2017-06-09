ОБСЕ зафиксировала шесть тысяч нарушений режима тишины за неделю

В ОБСЕ подчеркнули, что террористы разместили 23 единицы оружия в нарушение минских соглашений

В Донбассе на прошлой неделе зафиксировано шесть тысяч нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, террористы разместили 23 единицы оружия в нарушение минских соглашений.

Хуг добавил, что процесс разведения сил и средств "буксует" на трех участках в Донбассе.

"В Станице Луганской не было ни одного разведения. Среди причин эскалации может быть близость размещения средств и сил", - подчеркнул Хуг.

Пророссийские наемники 11 раз ограничивали свободу передвижения наблюдателей в оккупированном Донбассе.

"Свобода нашего передвижения сопровождается запугиванием", - уточнил Хуг и напомнил о блокировке патруля миссии в Новоазовске.

9 июня сообщалось, что боевики на микроавтобусах заблокировали движение патруля ОБСЕ в Новоазовске.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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