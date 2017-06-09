9 мая в Днепре: полицейских ни в чем не подозревают
Прокуратура не объявляла о подозрении работникам правоохранительных органов, которые допустили превышение власти во время событий 9 мая в Днепре. Об этом заявил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь, сообщает пресс-служба ГПУ.
Он объяснил это тем, что правоохранители были в шлемах без маркировки, а их лица были закрыты.
"В то же время работникам правоохранительных органов, которые допустили превышение власти, не предъявлено сообщений о подозрении, поскольку они, вопреки инструкции, находились в шлемах без маркировки, а их лица были почти полностью закрыты, из-за чего их трудно идентифицировать", - сказано в сообщении ГПУ.
9 мая 2017 года в Днепре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Пятерым из семи задержанных объявлено о подозрении. Начальник полиции области назначил расследование по действиям силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Глава МВД Арсен Аваков позднее извинился за действия полиции.
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