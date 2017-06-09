В харьковском управлении Госгеокадастра проходит обыск

5 тысяч гектаров земли Липковатовского аграрного колледжа исключили из земель образования и передали другим лицам в собственность и пользование

Сотрудники ГПУ и СБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных госадминистраций области, а также по месту жительства должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Обыски проводятся согласно постановлению суда в рамках расследования совершения противоправных действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом, отметили в ГПУ.

По материалам производства, 5 тысяч гектаров земли Липковатовского аграрного колледжа исключили из земель образования и безосновательно включили в земли запаса, а в дальнейшем передали другим лицам в собственность и пользование.

Прокуратура видит в этом нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины.

"Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными", - сказано в сообщении.

Напомним, в марте на взятке был задержан глава Госгеокадастра Луганской области.

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