В харьковском управлении Госгеокадастра проходит обыск
Сотрудники ГПУ и СБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных госадминистраций области, а также по месту жительства должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Обыски проводятся согласно постановлению суда в рамках расследования совершения противоправных действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом, отметили в ГПУ.
По материалам производства, 5 тысяч гектаров земли Липковатовского аграрного колледжа исключили из земель образования и безосновательно включили в земли запаса, а в дальнейшем передали другим лицам в собственность и пользование.
Прокуратура видит в этом нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины.
"Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными", - сказано в сообщении.
Напомним, в марте на взятке был задержан глава Госгеокадастра Луганской области.
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