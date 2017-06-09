Суд арестовал представителя Фонда гарантирования вкладов
Печерский районный суд Киева избрал представителю Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Согласно сообщению, размер залога - 130 млн грн.
7 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали на взятке в $5 млн уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Такую плату чиновник требовал за невмешательство ликвидаторов и других лиц ФГВФЛ в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
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