Суд арестовал представителя Фонда гарантирования вкладов

Уполномоченного фонда задержали на взятке в $5 млн

Печерский районный суд Киева избрал представителю Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, размер залога - 130 млн грн.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали на взятке в $5 млн уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Такую плату чиновник требовал за невмешательство ликвидаторов и других лиц ФГВФЛ в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

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