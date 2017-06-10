Пять областей Донецкой области третьи сутки остаются без воды
Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Воды нет в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Жителям почасово подают воду с резервного резервуара.
Пока необходимости подвозить воду нет. В резервуарах ее хватит еще на трое-четверо суток.
8 июня утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода из-за чего прекратилась подача воды на пять фильтровальных станций.
В Авдееевке с 7 июня нет газоснабжения и провести ремонтные работы пока невозможно. 8 июня в городе восстановили центральное водоснабжение.
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