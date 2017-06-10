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Пять областей Донецкой области третьи сутки остаются без воды

10.06.2017 10:19
Больше 380 тысяч людей получают воду почасово из резервных резервуаров, запасов которых хватит еще минимум на трое суток
Пять областей Донецкой области третьи сутки остаются без воды

Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Воды нет в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Жителям почасово подают воду с резервного резервуара. 

Пока необходимости подвозить воду нет. В резервуарах ее хватит еще на трое-четверо суток.

8 июня утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода из-за чего прекратилась подача воды на пять фильтровальных станций.

В Авдееевке с 7 июня нет газоснабжения и провести ремонтные работы пока невозможно. 8 июня в городе восстановили центральное водоснабжение. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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