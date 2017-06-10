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Во Львовской области в районной больнице подорвали банкомат

10.06.2017 13:07
Неизвестные похитили кассеты с деньгами на 187 тысяч гривень
Во Львовской области в районной больнице подорвали банкомат
Фото: EPA

Во Львовской области в городу Буск подорвали банкомат в здании центральной районной больницы. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Неизвестные совершили подрыв в 03:20. Они украли кассеты с деньгами на сумму 187 тыс грн. 

Взрывом повреждены входные двери в больницу и коридор.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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