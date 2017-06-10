Во Львовской области в районной больнице подорвали банкомат
10.06.2017 13:07
Неизвестные похитили кассеты с деньгами на 187 тысяч гривень
Фото: EPA
Во Львовской области в городу Буск подорвали банкомат в здании центральной районной больницы. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Неизвестные совершили подрыв в 03:20. Они украли кассеты с деньгами на сумму 187 тыс грн.
Взрывом повреждены входные двери в больницу и коридор.
Открыто уголовное дело по ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК.
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