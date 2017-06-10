В Харькове из гранатомета обстреляли строящееся здание

В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена

В Шевченковском районе Харькова из гранатомета обстреляли недостроенное здание офисного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, здание находится на стадии ремонта, людей в нем не было.

Инцидент произошел около 2 часов ночи. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, злоумышленники стреляли из гранатомета. В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

16 мая 2017 года в Ольшанах, под Харьковом, возле здания поселкового совета произошла массовая драка с применением оружия, в результате которой четверо мужчин были госпитализированы с пулевыми ранениями. Еще один 50-летний местный житель умер в больнице от огнестрельного ранения груди.

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