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Погибшим в Грибовичах спаcателям установили памятный знак

10.06.2017 14:55
Памятник троим спасателям, которые погибли год назад под завалом на свалке, установили на территории пожарной части в Жовкве
Погибшим в Грибовичах спаcателям установили памятный знак
Фото: ГСЧС

В городе Жовква Львовской области открыли памятный знак погибшим 30 мая 2016 года пожарным-спасателям. Об этом сообщает управление ГСЧС.

Юрий Рудой, Андрей Вненкевич и Богдан Юнка погибли во время ликвидации пожара на мусорной свалке Збиранка.

Мемориал открыли на территории пожарно-спасательной части. 

29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня. 

После пожара на полигоне произошел обвал, в результате которого под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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