Погибшим в Грибовичах спаcателям установили памятный знак
10.06.2017 14:55
Памятник троим спасателям, которые погибли год назад под завалом на свалке, установили на территории пожарной части в Жовкве
Фото: ГСЧС
В городе Жовква Львовской области открыли памятный знак погибшим 30 мая 2016 года пожарным-спасателям. Об этом сообщает управление ГСЧС.
Юрий Рудой, Андрей Вненкевич и Богдан Юнка погибли во время ликвидации пожара на мусорной свалке Збиранка.
Мемориал открыли на территории пожарно-спасательной части.
29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня.
После пожара на полигоне произошел обвал, в результате которого под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:40
-
14:00
-
13:28
-
вчера
19:34
-
вчера
18:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 31367
- 26455
- 15336
- 14610
- 12628
Новости партнеров