Погибшим в Грибовичах спаcателям установили памятный знак

Памятник троим спасателям, которые погибли год назад под завалом на свалке, установили на территории пожарной части в Жовкве

В городе Жовква Львовской области открыли памятный знак погибшим 30 мая 2016 года пожарным-спасателям. Об этом сообщает управление ГСЧС.



Юрий Рудой, Андрей Вненкевич и Богдан Юнка погибли во время ликвидации пожара на мусорной свалке Збиранка.



Мемориал открыли на территории пожарно-спасательной части.



29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня.



После пожара на полигоне произошел обвал, в результате которого под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли.

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