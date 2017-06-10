В Одессе с седьмого этажа недостроя упал подросток

В Одессе на территории недостроя выпал с седьмого этажа игравший с друзьями в прятки подросток. Он находится в тяжелом состоянии

В Одессе на заброшенной территории строительства с седьмого этажа выпал 13-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.





На место происшествия прибыла машина скорой, подросток госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.





Полицейские выяснили, что пострадавший вместе со своими друзьями пошел играть в прятки на территории недостроя. 13-летний парень побежал на седьмой этаж здания, где по собственной неосторожности выпал с балкона.





"Установлено, что подросток суицидальных наклонностей не имел и в социальных сетях в "группах смерти" не значился. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 271 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.





25 мая в Черновцах из окна шестого этажа выпала 6-летняя девочка, пытаясь спасти своего кота





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



