В Ровенской области разбился планер, погибли двое: фото
В Ровенской области в результате падения планера погибли два человека - 50-летний пилот и 25-летняя пассажирка. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба областной полиции.
Трагический инцидент произошел в субботу днем, 10 июня. Около 13:00 планер взлетел с аэродрома в селе Воронов. Во время ознакомительного полета летательный аппарат упал вблизи села Люцинов, в результате чего пилот и пассажирка погибли.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
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Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит окончательную причину смерти.
1 июня 2017 года сообщалось, что в Турции разбился военный вертолет с 13 солдатами на борту, все они погибли.
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