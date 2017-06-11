В Ровенской области разбился планер, погибли двое: фото

Летательный аппарат упал во время ознакомительного полета; погибли 50-летний пилот и 25-летняя пассажирка

В Ровенской области в результате падения планера погибли два человека - 50-летний пилот и 25-летняя пассажирка. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба областной полиции.



Трагический инцидент произошел в субботу днем, 10 июня. Около 13:00 планер взлетел с аэродрома в селе Воронов. Во время ознакомительного полета летательный аппарат упал вблизи села Люцинов, в результате чего пилот и пассажирка погибли.





Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Читайте также: Во время учений в Черное море упал военный вертолет Болгарии



Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит окончательную причину смерти.

1 июня 2017 года сообщалось, что в Турции разбился военный вертолет с 13 солдатами на борту, все они погибли.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.