Сельский голова Мартусовки предстанет перед судом за взятку

К председателю сельсовета обратился мужчина по поводу выделения ему 4 га земли в Мартусовке. За содействие подозреваемый потребовал 250 тыс евро

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении сельского головы Мартусовского сельского совета Бориспольского района Киевской области, которого уличили во взятке в 250 тыс евро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установили следователи, к председателю сельсовета обратился гражданин по поводу выделения ему 4 га земли в пределах села Мартусовка для осуществления хозяйственной деятельности. В дальнейшем за содействие в решении этого вопроса подозреваемый потребовал передать ему 250 тыс евро.

Чиновника задержали 20 марта 2017 года после передачи ему всей суммы взятки.

"В ходе досудебного расследования получены неопровержимые доказательства совершения сельским головой преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за совершение в интересах предоставляющего неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного ему служебного положения", - подчеркнули в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении председателя сельсовета направлен в суд для рассмотрения по существу.





Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

10 июня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке начальника одного из отделов Черновицкого городского совета.

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