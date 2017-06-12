СБУ: В Коростене банда планировала взорвать стратегический объект
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, которые планировали взорвать стратегический инфраструктурный объект в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование собиралось ограбить крупнейший ювелирный магазин в городе Коростень. Чтобы отвлечь внимание силовиков, злоумышленники собирались одновременно подорвать стратегическое здание недалеко от города.
Группировка состояла из бывшего развединструктора войск специального назначения и двух местных жителей. Организатором преступления был местный криминальный авторитет.
Во время обысков у фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.
Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном производстве.
Фото: ssu.gov.ua
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ обнаружили коррупционный механизм хищения чиновниками, выделенных на реабилитацию ветеранов и участников антитеррористической операции. По заключению экспертов, через коррупционную сделку злоумышленники присвоили 22,5 млн грн из госбюджета.
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