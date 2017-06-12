В Черновцах суд приговорил к 11 годам тюрьмы боевика ДНР

Житель Макеевки Донецкой области в августе 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям ДНР и принимал активное участие в боях

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил к 11 годам лишения свободы боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и приговорил к одиннадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в нем.

Житель Макеевки Донецкой области в августе 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям ДНР и принимал активное участие в боевых действиях.

Он был задержан силами антитеррористической операции в начале 2017 года во время боевого столкновения.

Осужденный подтвердил факты участия граждан России в незаконных вооруженных формированиях ДНР и сообщил, что перед отправкой в Украину они проходили тренировки в специальных лагерях на территории России.





Фото: ssu.gov.ua

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