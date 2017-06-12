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В Одессе из-за прорыва трубы без воды остались 150 тысяч человек

12.06.2017 19:58
Без водоснабжения сейчас 13 улиц поселка Котовского и Лузановки
В Одессе из-за прорыва трубы без воды остались 150 тысяч человек
Фото: dumskaya.net

В Одессе из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм 150 тысяч человек остались без воды. Об этом сообщает Думская.

Авария произошла на Днепропетровской дороге, 80.

Прорыв произошел вчера, но устранить течь до сих пор не удалось: труба проложена по дну засыпанной балки, на глубине семь метров. 

Ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта.

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Закончить работы они обещают до 22:00.

"Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

Во дворы жителей направили автоцистерны с технической водой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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