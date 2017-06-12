В вузе Харьковской области требовали взятку - прокуратура

Предварительно правоохранители установили, что начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривень

Прокуратура Харьковской области разоблачила двоих сотрудников вуза при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



По информации правоохранителей, чиновники брали со студентов взятки за успешную сдачу экзамена.



Предварительно установлено, что начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривень.



Решается вопрос об вручении подозрения по ч.3 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием) и задержании.



При обыске изъяли еще 21 тыс грн, которые были разложены разными суммами по конвертах. Следователи выясняют их происхождение.

Ранее в Закарпатской области на взятке задержан преподаватель одной из кафедр Ужгородского Национального университета.



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