В вузе Харьковской области требовали взятку - прокуратура
Прокуратура Харьковской области разоблачила двоих сотрудников вуза при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По информации правоохранителей, чиновники брали со студентов взятки за успешную сдачу экзамена.
Предварительно установлено, что начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривень.
Решается вопрос об вручении подозрения по ч.3 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием) и задержании.
При обыске изъяли еще 21 тыс грн, которые были разложены разными суммами по конвертах. Следователи выясняют их происхождение.
Ранее в Закарпатской области на взятке задержан преподаватель одной из кафедр Ужгородского Национального университета.
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