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В вузе Харьковской области требовали взятку - прокуратура

12.06.2017 23:33
Предварительно правоохранители установили, что начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривень
В вузе Харьковской области требовали взятку - прокуратура
Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Прокуратура Харьковской области разоблачила двоих сотрудников вуза при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации правоохранителей, чиновники брали со студентов взятки за успешную сдачу экзамена.

Предварительно установлено, что начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента три тысячи гривень. 

Решается вопрос об вручении подозрения по ч.3 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием) и задержании. 

При обыске изъяли еще 21 тыс грн, которые были разложены разными суммами по конвертах. Следователи выясняют их происхождение.

Ранее в Закарпатской области на взятке задержан преподаватель одной из кафедр Ужгородского Национального университета.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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