В зоне АТО за сутки погиб военный, пятеро ранены - штаб

Боевики в Донбассе за минувшие сутки 57 раз обстреляли позиции военнослужащих, при этом применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию

За прошедшие сутки по состоянию на 06:00 боевики гибридной армии РФ 57 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил вдоль всей линии фронта. Один военнослужащий ВСУ погиб, еще пятеро получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Зафиксировано пять фактов, когда наемники били непосредственно по жилищному сектору.

На приморском направлении обстреляв в начале прошлых суток из 152-мм артиллерии территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка, оккупанты около 22:00 открыли огонь из вооружения БМП и гранатометов по Марьинке, в результате чего возник пожар в доме по улице Октябрьской. Никто из местных не пострадал.

На том же направлении боевики вчера из минометов различных калибров вели огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалыка. В районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Березовой гибридные войска РФ неоднократно обстреливали военных из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Всего противник нарушал условия прекращения огня здесь 27 раз.

На донецком направлении по состоянию на 18:00 установилось относительное затишье и был зафиксирован только один обстрел - в районе Луганского. Российско-террористические бандформирования значительно активизировались с наступлением сумерек. Самым мощным вражеским обстрелам подверглись пункты сил АТО в южном пригороде Авдеевки и у поселка Каменка. Там бандиты вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, танков, зенитных установок и пехотного вооружения.

Несколько выстрелов из 125-мм танковых пушек кремлевские наемники уже традиционно провели по жилому кварталу Авдеевки. Снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина. Жертв среди мирных жителей города нет. Обстоятельства и последствия этого обстрела сейчас выясняются. Также боевики вчера били из крупнокалиберного пулемета по домах местных жителей в районе Зайцевого.

До полуночи оккупанты, применяя гранатометы и стрелковое оружие различного калибра, обстреляли позиции ВСУ вблизи Опытного и Невельского. В районе Зайцевого они били в сторону наших опорных пунктов из вооружения БМП. Количество вражеских вооруженных провокаций на этом направлении до конца суток достигло 12.

На луганском направлении бандформирования 18 раз били по позициям подразделений сил АТО. В районе Троицкого и Кряковки противник открывал огонь из 120-мм минометов, а вблизи Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, у Новоалександровки бандиты дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. Неподалеку Крымского оккупанты били в сторону наших позиций из вооружения БМП. По оборонных укреплениях сил АТО в районе Желтого, Лобачево, Новотошковское, Станицы Луганской и Малинового захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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