В ДТП во Львовской области погибли трое: фото

Более десяти человек доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики

Сегодня около 07:30 на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи львовской области произошло ДТП, в котором погибли трое. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Opel Vectra 33-летний житель Сколевского района, в салоне которого кроме него находились две женщины-пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где cтолкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате столкновения водитель и пассажирки Opel погибли на месте происшествия. Более десяти пассажиров Mercedes обратились за медицинской помощью, сейчас врачи устанавливают им диагнозы. Водитель Mercedes Sprinter, 51-летний житель Ивано-Франковской области, не пострадал.











Фото: lv.npu.gov.ua

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.



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