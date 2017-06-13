Под Черниговом взят под стражу торговавший оружием бывший военный
В Черниговской области взят под стражу бывший военнослужащий, который торговал боеприпасами и был задержан на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Задержанию предшествовала работа по документированию преступной деятельности. В частности, в ходе контроля за совершением преступления зафиксированы факты сбыта двух гранат Ф-1 с запалами и 47 патронов к автомату Калашникова.
Кроме этого, во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще 30 патронов к автоматическому оружию, охотничий нож, рации и два магазина к автомату Калашникова.
Бывший военнослужащий уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - хранение и сбыт боевых припасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Бывшему военному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Судом удовлетворено ходатайство военного прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 84 тыс грн.
Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве будут судить россиянина за незаконное обращение с оружием и за приобретение и хранение наркотиков.
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