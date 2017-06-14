Боевики оформляют на "службу" родственников ради пособий - ГУР

По данным украинской разведки, среди пророссийских наемников планируется сокращение должностей для женщин

Боевики во временно оккупированном Донбассе фиктивно принимают на службу жен и родственниц с целью получения ими денежного пособия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Среди выявленных грубых нарушений приводятся факты фиктивного принятия на "военную службу" по контракту жен (родственниц) и "подруг" русских офицеров, которым сразу после подписания контракта были оформлены отпуска по беременности или по состоянию здоровья , а они все время прохождения "военной службы" проживали на территории РФ", - отметили в ГУР.

В связи с этим так называемому командованию гибридных войск предписано сократить до минимума количество должностей, которые могут комплектоваться боевиками-женщинами, а также безотлагательно провести проверку их наличия и в случае выявления нарушений по прохождению ими "службы".

"Предполагается провести дополнительное расследование и привлечь к ответственности всех "командиров" виновных в нарушении кадровой дисциплины и нецелевом использовании средств", - говорится в сообщении.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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