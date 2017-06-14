В Одессе умер мужчина с симптомами ботулизма - СМИ

Если диагноз подтвердится, это будет уже четвертый случай с летальным исходом от ботулизма в стране

В Одесской больнице предположительно от ботулизма скончался мужчина. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный во время инспекции, сообщает ресурс Пушкинская.

По словам чиновника, в инфекционную больницу в Подольске (экс-Котовск) Одесской области 5 июня поступил мужчина в возрасте 52 лет с "некоторыми симптомами ботулизма". Врачи провели обследование и ввели ему сыворотку анатоксина, однако 10 июня он скончался.

Медики поставили диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения". Полясный отмечает, что диагноз ботулизм в этом случае "под вопросом", поскольку экспресс-тест не показал его наличие, но клинические симптомы "были очень похожи".

О результатах клинического исследования станет известно через 10 дней.

Известно, что пострадавший купил в одном из супермаркетов вяленую рыбу. За помощью он обратился через три дня после появления симптомов.

Ранее сообщалось, что по факту вспышки ботулизма начато уголовное производство.

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