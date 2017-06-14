Стрельба на рынке в Харькове: подозреваемый задержан

По словам очевидцев, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один подстрелил другого, пострадавший госпитализирован

В Харькове патрульные задержали предполагаемого участника стрельбы на рынке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

О стрельбе на городском рынке очевидцы сообщили спецлинии 102 вечером, 12 июня, и предоставили приметы стрелка. Сразу несколько экипажей патрульной полиции направились на вызов.

"Мужчину, который подпадал под ориентировку, инспекторы заметили сразу. Неизвестный пытался убежать от стражей порядка. По дороге он выбросил предмет, похожий на пистолет. Патрульные полицейские задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один подстрелил другого.

Пострадавшего еще до приезда патрульных врачи скорой увезли в больницу. Во всех обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Ранее сегодня сообщалось, что в Дарницком районе Киева в ночь на 14 июня произошел дорожный конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили два человека.

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