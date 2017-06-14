Судью Броварского райсуда задержали на взятке в тысячу евро: фото
Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции сегодня, 14 июня, задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области при получении 1 тыс евро взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следствием установлено, что служительница Фемиды вымогала указанную сумму у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии органами Государственной фискальной службы у этой компании 13,5 тыс тонн топлива. Свои "услуги" судья оценила в 1 тыс евро", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерного вознаграждения.
По месту работы и жительства судьи проводятся неотложные следственные действия.
Фото: nabu.gov.ua
Ранее сегодня сообщалось, что в Черкассах суд приговорил инспектора сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции города к восьми годам тюрьмы за получение взятки в размере 3 тыс грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:00
-
16:21
-
15:42
-
15:34
-
13:09
Новости партнеров
- 54541
- 21049
- 11715
- 9798
- 8885