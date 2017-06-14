Судью Броварского райсуда задержали на взятке в тысячу евро: фото

Судья требовала 1 тыс евро у бизнесмена за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии органами ГФС у компании 13,5 тыс т топлива

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции сегодня, 14 июня, задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области при получении 1 тыс евро взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствием установлено, что служительница Фемиды вымогала указанную сумму у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии органами Государственной фискальной службы у этой компании 13,5 тыс тонн топлива. Свои "услуги" судья оценила в 1 тыс евро", - говорится в сообщении.





По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерного вознаграждения.





По месту работы и жительства судьи проводятся неотложные следственные действия.





Фото: nabu.gov.ua

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