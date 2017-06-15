Мать пропавшего в Донецке журналиста не выходит на связь - Фирсов

Экс-депутат, который поддерживал связь с журналистом Станиславом Васиным, а потом с его матерью, заявил, что она перестала отвечать на звонки

Мать пропавшего в Донецке журналиста Станислава Васина (Асеева) перестала выходить на связь. Об этом сообщил экс-депутат Егор Фирсов в эфире Радио Свобода.



Он рассказал, что она перестала отвечать на звонки. Ей звонили и журналисты, и гражданские организации.



"Мама до определенного времени оставалась единственным коммуникатором на той территории, потому что нужно было сходить написать заявление в так называемые правоохранительные органы, обратиться в Красный Крест, ОБСЕ. Я ей сказал, что обязательно нужно пойти и твердо заявить: она - мать, ей поверят и начнут что-то делать", - рассказал Фирсов.



3 июня редакция Радио Свобода не смогла связаться с журналистом. С тех пор он не выходил на связь, в его квартире в Донецке был обыск, исчез его компьютер.



Об исчезновении Васина заявлял и экс-депутат Фирсов, который учился со Станиславом в ДонНТУ на факультете философии и поддерживал с ним отношения.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.