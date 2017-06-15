Во Львовской области воровали нефть из трубопровода
Прокуратура Львовской области совместно с полицией прекратили деятельность группировки, которая занималась незаконной выкачкой нефти из магистрального трубопровода Дружба предприятия Укртранснафта. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Пятерых злоумышленников задержали вблизи села Стоки Перемышлянского района во время очередной попытки хищения нефти из трубы с помощью пульта для дистанционного управления насосом. Незаконная врезка, длинной около 2,5 км, пролегала на глубине 1,5 м.
Изъято почти 45 тонн нефтепродуктов, которые хранились на перевалочной базе в ангарном помещении. Всего в группе состояли восемь человек.
С 18 августа 2015 года экс-глава Укртранснафты Александр Лазорко находится в розыске.
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