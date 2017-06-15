Чиновников киевской облполиции подозревают в присвоении 6 млн грн

В среду, 14 июня, Генпрокуратура провела обыски по местам работы и проживания руководства управления финобеспечения и бухучета ГУНП в Киевской области

Должностных лиц ГУ Нацполиции в Киевской области подозревают в присвоении более 6 млн грн госсредств, выделенных на выплату зарплат и денежного обеспечения полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



В ведомстве напомнили, что вчера, 14 июня, следователями ГПУ были проведены обыски по местам работы и проживания руководства управления финобеспечения и бухучета ГУНП в Киевской области.



Согласно сообщению, в ходе следственных действий были установлены дополнительные факты присвоения госсредств в особо крупных размерах чиновниками областного главка полиции с 2012 по 2016 годы путем их перечисления на банковские счета, оформленные на подставных лиц, в том числе на "мертвых душ".



"В настоящее время установлено, что должностные лица правоохранительных органов незаконно завладели госсредствами в размере более шести миллионов гривень", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Генпрокуратуре, выделенные из бюджета средства предназначались для выплаты зарплаты и денежного обеспечения личному составу облуправления Нацполиции.



В ГПУ добавили, что подозреваемым грозит до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

10 февраля 2017 года сообщалось, что должностных лиц киевского столичного главка Нацполиции подозревают в присвоении почти 10 млн гривень, которые предназначались для выплат правоохранителям.



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