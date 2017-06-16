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В мэрии Бердянска проводятся обыски

16.06.2017 13:15
Как сообщили в прокуратуре, обыски проводятся и на других объектах, должностные лица которых причастны к правонарушениям
В мэрии Бердянска проводятся обыски
Фото: zap.gp.gov.ua

Правоохранители проводят обыск в Бердянском городском совете в рамках уголовного производства по недополучению местным бюджетом более одного миллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области.

Обыск проходит в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Как установлено в течение 2014 должностные лица управления Госземагентства в Бердянском районе (название управления в момент совершения правонарушения, - ред.), используя свое служебное положение подделали и предоставили Бердянскому горсовету заключение из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка с заниженной оценочной стоимостью.

После этого мэрия Бердянска заключила дополнительное соглашение с одним из предприятий города, что привело к уменьшению налога на арендованный земельный участок.

"Вследствие вышеуказанных действий местным бюджетом недополучено средств в сумме более одного миллиона гривень", - отметили в пресс-службе. 

16 июня 2017 года сообщалось, что прокуратура Киевской области проводит обыск в горсовете Ирпеня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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