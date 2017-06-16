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В Украину не пустили восемь россиян, ехавших на слет байкеров

16.06.2017 13:16
Гражданам страны-агрессора было отказано во въезде, так как они не подтвердили цель своей поездки, сообщили в Госпогранслужбе
В Украину не пустили восемь россиян, ехавших на слет байкеров

Пограничники не пустили в Украину 10 иностранцев, в том числе восемь россиян, которые направлялись на слет байкерского клуба Hells Angels. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, у одного из въезжавших, гражданина Марокко, не было при себе документов, необходимых для въезда в Украину. На еще одного иностранца - гражданина Германии из-за проблем с документами сработала база данных Интерпола.

Как отметили в ГПСУ, остальные восемь иностранцев были гражданами России, которые прилетели в Украину тремя разными рейсами.

"Во время пограничного контроля, проведенного совместно с иностранными экспертами и представителями Укрбюро Интерпола, данные граждане не подтвердили цель своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в съезде", - говорится в сообщении.

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16 июня в Киеве стартует слет любителей мотоциклов со всего мира и презентация деятельности международного байкерского клуба Hells Angels. Первые участники этого съезда из других стран начали прибывать в Украину еще несколько дней назад, отмечают в Госпогранслужбе.

27 мая 2017 года сообщалось, что за последний год украинские пограничники отказали во въезде в страну более чем 29 тысячам человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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