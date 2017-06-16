Главный инспектор Киевской таможни устроил ДТП: пытался убежать

Чиновник был разоблачен сотрудниками СБУ на взятке

Сотрудники Службы безопасности совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщают правоохранители, им удалось задокументировать получение задержанным $7,5 тыс от импортера бытовой техники. В обмен им обещали не создавать искусственных препятствий при растаможке товара.

"Злоумышленник пытался на собственном автомобиле скрыться с места происшествия, спровоцировав масштабную дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане", - говорится в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

В ходе обысков по месту работы и жительства главного инспектора, сотрудники СБУ изъяли большое количество валюты и записи с отметками о суммах взяток от компаний-импортеров.

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