Главный инспектор Киевской таможни устроил ДТП: пытался убежать
Сотрудники Службы безопасности совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщают правоохранители, им удалось задокументировать получение задержанным $7,5 тыс от импортера бытовой техники. В обмен им обещали не создавать искусственных препятствий при растаможке товара.
"Злоумышленник пытался на собственном автомобиле скрыться с места происшествия, спровоцировав масштабную дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане", - говорится в сообщении.
По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.
В ходе обысков по месту работы и жительства главного инспектора, сотрудники СБУ изъяли большое количество валюты и записи с отметками о суммах взяток от компаний-импортеров.
Читайте также: Судью Броварского райсуда задержали на взятке в тысячу евро: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:02
-
18:26
-
17:40
-
17:33
-
17:16