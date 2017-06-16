В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве Вороненкова

Подозреваемый является также обвиняемым по уголовному производству в связи с совершением серии насильственных преступлений, сообщает прокурор

Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области, которого накануне задержали по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Прокурор отметил, что указанный мужчина одновременно является обвиняемым по другому уголовному производству, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

23 марта 2017 года в центре Киева Вороненков был расстрелян. Перед этим он получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший, который оказался бывшим военнослужащим Нацгвардии Павлом Паршовым и придерживался праворадикальных взглядов, был ранен охранником, позже он скончался в больнице.

Киллер родился в Павлограде и был похоронен там же. В СБУ сообщили, что пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ.

16 июня в Павлограде Днепропестровской области был задержан подозреваемый по делу об убийстве Вороненкова. Ему объявили о подозрении.

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