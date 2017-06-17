В Харькове легковая машина въехала в троллейбус: есть жертвы

Погиб водитель Опеля, который выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с троллейбусом

Сегодня около 06:55 в Харькове легковая машина столкнулась с троллейбусом. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на странице в Facebook.



Погиб водитель Опеля, который выехал на встречную полосу.



Водитель троллейбуса госпитализировали с переломом ноги. Еще четверых пострадавших увезли машиной скорой помощи.





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