В Харькове легковая машина въехала в троллейбус: есть жертвы
17.06.2017 10:24
Погиб водитель Опеля, который выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с троллейбусом
Фото: Юрий Сидоренко/Facebook
Сегодня около 06:55 в Харькове легковая машина столкнулась с троллейбусом. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на странице в Facebook.
Погиб водитель Опеля, который выехал на встречную полосу.
Водитель троллейбуса госпитализировали с переломом ноги. Еще четверых пострадавших увезли машиной скорой помощи.
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