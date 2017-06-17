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Во Львовской области на ТЭС произошел пожар

17.06.2017 13:20
На Добротворской ТЭС огнем повреждена верхняя часть генераторного выключателя
Во Львовской области на ТЭС произошел пожар
Фото: ДТЭК

В селе Добротвор Львовской области в главном корпусе ТЭС в помещении котлотурбинного цеха произошел пожар. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает Львовский портал. 

Сообщение о возгорании поступило утром в пятницу, 16 июня. Огонь повредил верхнюю часть генераторного выключателя. 

В пресс-службе Добротворской ТЭС сообщили, что кабели загорелись во время включения в сеть из-за неполнофазного включения выключателя. 

До приезда спасателей пожар локализовали сотрудники добровольной пожарной дружины ТЭС. 

Никто не пострадал. Западэнерго поручил провести расследование причин возгорания. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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