Во Львовской области на ТЭС произошел пожар

На Добротворской ТЭС огнем повреждена верхняя часть генераторного выключателя

В селе Добротвор Львовской области в главном корпусе ТЭС в помещении котлотурбинного цеха произошел пожар. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает Львовский портал.



Сообщение о возгорании поступило утром в пятницу, 16 июня. Огонь повредил верхнюю часть генераторного выключателя.



В пресс-службе Добротворской ТЭС сообщили, что кабели загорелись во время включения в сеть из-за неполнофазного включения выключателя.



До приезда спасателей пожар локализовали сотрудники добровольной пожарной дружины ТЭС.



Никто не пострадал. Западэнерго поручил провести расследование причин возгорания.

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