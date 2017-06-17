Во Львовской области на ТЭС произошел пожар
В селе Добротвор Львовской области в главном корпусе ТЭС в помещении котлотурбинного цеха произошел пожар. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает Львовский портал.
Сообщение о возгорании поступило утром в пятницу, 16 июня. Огонь повредил верхнюю часть генераторного выключателя.
В пресс-службе Добротворской ТЭС сообщили, что кабели загорелись во время включения в сеть из-за неполнофазного включения выключателя.
До приезда спасателей пожар локализовали сотрудники добровольной пожарной дружины ТЭС.
Никто не пострадал. Западэнерго поручил провести расследование причин возгорания.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:41
-
11:07
-
10:30
-
вчера
19:02
-
вчера
18:26