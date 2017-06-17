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Во Львове ночью пытались поджечь отделения двух банков

17.06.2017 14:13
Ночью неизвестные в примерно одно время разбили стекло и бросили бутылки с горючей смесью в отделения банков
Во Львове ночью пытались поджечь отделения двух банков
Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області/Facebook

Во Львове на площади Рынок сегодня ночью неизвестные разбили окно и бросили бутылку с горючим веществом в здание банка. Об этом сообщает управление полиции во Львовской области. 

В результате возгорания повреждено одно из помещений банка и имущество. Никто не пострадал. 

Через десять минут поступило второе сообщение - на улице Низинной неизвестные разбили окно и повредили фасад другого банка. Полиция установила, что сюда также кинули бутылку с неустановленной жидкостью, но возгорания не произошло.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 УК (хулиганство).Устанавливается размер убытков.  

Во львовской сообществе Варта 1 на странице в Facebook сообщается, что пытались поджечь отделения БМ банка и VS bank.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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