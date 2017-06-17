Во Львове ночью пытались поджечь отделения двух банков

Ночью неизвестные в примерно одно время разбили стекло и бросили бутылки с горючей смесью в отделения банков

Во Львове на площади Рынок сегодня ночью неизвестные разбили окно и бросили бутылку с горючим веществом в здание банка. Об этом сообщает управление полиции во Львовской области.



В результате возгорания повреждено одно из помещений банка и имущество. Никто не пострадал.



Через десять минут поступило второе сообщение - на улице Низинной неизвестные разбили окно и повредили фасад другого банка. Полиция установила, что сюда также кинули бутылку с неустановленной жидкостью, но возгорания не произошло.



Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 УК (хулиганство).Устанавливается размер убытков.

Во львовской сообществе Варта 1 на странице в Facebook сообщается, что пытались поджечь отделения БМ банка и VS bank.

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