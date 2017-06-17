Под Ровно в стычке с янтарокопателями пострадали трое полицейских

Правоохранители попытались прекратить нелегальную добычу, однако более сотни неизвестных заблокировали и повредили их автомобили

В Ровенской области произошла стычка между полицейскими и старателями, занимающимися незаконной добычей янтаря. В ходе столкновений пострадали трое правоохранителей, также повреждены два служебных автомобиля, сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.



Согласно сообщению, сегодня, 17 июня, около 04:00 в лесу вблизи села Великий Черемель Дубровицкого района приданные силы оперативного штаба обнаружили старателей, которые с помощью двух мотопомп добывали янтарь-сырец.



Группа правоохранителей в составе десяти человек попыталась задокументировать противоправные действия и изъять мотопомпы, однако более сотни неизвестных спилили окружающие деревья, перекрыв сотрудникам полиции движение.









"В ходе стычки пострадали 29-, 40- и 28-летние полицейские спецподразделения Черкасской области. Правоохранители с телесными повреждениями в виде многочисленных ушибов, ссадин и травм головы госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.



По предварительной информации полиции, старатели имели при себе оружие, о чем свидетельствовали похожие на выстрелы звуки, якобы раздавшиеся из толпы злоумышленников. Для прекращения противоправных действий правоохранители совершили предупредительные выстрелы в воздух.









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Позднее, около 08:00, в местную больницу с огнестрельными ранениями ног дробью обратились 22-летний житель села Вежица и 28-летний житель населенного пункта Старое Село. По их словам, ранения они получили якобы во время "конфликта с правоохранителями".



В полиции отмечают, что следователи выясняют все обстоятельства стрельбы, поскольку на вооружении у полицейских нет оружия или спецсредств, снаряжающихся патронами с дробью.



В настоящее время открыты уголовные производства по фактам сопротивления работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342 УК), угрозы или насилия в отношении правоохранителя (ч. 2 ст. 345), умышленного повреждения имущества полицейского (ч. 1 ст. 347), нарушения правил охраны или использования недр (ч. 2 ст. 240).

27 мая 2017 года сообщалось, что в Ровенской области полиция в ходе обысков изъяла более 110 кг янтаря стоимостью около двух миллионов гривень.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region



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