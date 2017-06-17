Следствие: Фигурант дела Вороненкова вез киллера к месту убийства

По версии правоохранителей, Ярослав Тарасенко привез убийцу к месту будущего происшествия и должен был оттуда его забрать

Правоохранители предполагают, что подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко привез киллера к месту будущего убийства. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



По ее словам, Тарасенко подозревают в участии в организации убийства.



"Кроме того, он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления", - сказала Максимец.

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Адвокат подозреваемого Роман Гайдай считает, что доводов, представленных следствием на заседании по избранию меры пресечения, "было недостаточно". "Суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно, и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают", - отметил он.

16 июня 2017 года сообщалось, что экс-члена Правого сектора Ярослава Тарасенко задержали в Павлограде Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. В тот же день суд в Киеве арестовал его на 60 суток без права на залог.



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