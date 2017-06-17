Во Львове прокурора подозревают в предложении 260 тыс грн взятки
Во Львове правоохранители задержали сотрудницу прокуратуры, которая якобы предлагала полицейским областного управления защиты экономики 260 тыс грн взятки за прекращение расследования фактов рейдерства. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, сотрудники полиции Львовской области выявили факты рейдерского захвата и незаконного отчуждения нежилого помещения стоимостью свыше 3 млн грн. Впоследствии правоохранители установили схему, по которой злоумышленники завладели имуществом, а также лиц, причастных к сделке.
Следствие выяснило, что на основании фиктивных документов суд вынес решение, в результате которого объект недвижимости оказался в распоряжении предполагаемых злоумышленников.
"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что к схеме причастна прокурор одной из межрайонных прокуратур, непосредственно участвовавшая в незаконном завладении недвижимостью и землей под этим объектом", - отметили в Нацполиции.
Чтобы избежать ответственности, прокурор якобы предложила полицейским 260 тысяч грн за прекращение расследования и отказ от проверок по данному объекту. Встреча была назначена в одном из кафе Львова.
Сегодня, 17 июня, сотрудники полиции, следователи прокуратуры Львовской области и Генеральной инспекции ГПУ задержали прокурора якобы при попытке передачи оперативникам части оговоренной суммы - $5 тысяч.
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Фото: facebook.com/UA.National.Police
По данному факту областной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК (предложение взятки). Подозреваемая задержана, по месту ее жительства проводятся обыски.
14 июня 2017 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками Нацполиции задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области по подозрению в получении 1 тыс евро взятки.
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