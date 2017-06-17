Во Львове прокурора подозревают в предложении 260 тыс грн взятки

По данным правоохранителей, сотрудница прокуратуры предлагала полицейским деньги за прекращение расследования рейдерского захвата объекта недвижимости

Во Львове правоохранители задержали сотрудницу прокуратуры, которая якобы предлагала полицейским областного управления защиты экономики 260 тыс грн взятки за прекращение расследования фактов рейдерства. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.



Согласно сообщению, сотрудники полиции Львовской области выявили факты рейдерского захвата и незаконного отчуждения нежилого помещения стоимостью свыше 3 млн грн. Впоследствии правоохранители установили схему, по которой злоумышленники завладели имуществом, а также лиц, причастных к сделке.



Следствие выяснило, что на основании фиктивных документов суд вынес решение, в результате которого объект недвижимости оказался в распоряжении предполагаемых злоумышленников.



"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что к схеме причастна прокурор одной из межрайонных прокуратур, непосредственно участвовавшая в незаконном завладении недвижимостью и землей под этим объектом", - отметили в Нацполиции.



Чтобы избежать ответственности, прокурор якобы предложила полицейским 260 тысяч грн за прекращение расследования и отказ от проверок по данному объекту. Встреча была назначена в одном из кафе Львова.



Сегодня, 17 июня, сотрудники полиции, следователи прокуратуры Львовской области и Генеральной инспекции ГПУ задержали прокурора якобы при попытке передачи оперативникам части оговоренной суммы - $5 тысяч.

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Фото: facebook.com/UA.National.Police

По данному факту областной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК (предложение взятки). Подозреваемая задержана, по месту ее жительства проводятся обыски.

14 июня 2017 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками Нацполиции задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области по подозрению в получении 1 тыс евро взятки.

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