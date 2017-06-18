В Полтавской области горели залежи торфа
18.06.2017 14:27
Огнем уничтожено поверхностные залежи торфа на общей площади 0,5 га
Фото: скриншот видео
На открытой территории в селе Радаловка Полтавской области произошло возгорание залежей торфа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Огнем уничтожено поверхностные залежи торфа на общей площади 0,5 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица", - отметили в пресс-службе.
Ликвидация пожара осуществлялась одним отделением и одной мотопомпой 6-й государственной пожарно-спасательной части.
18 июня сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 43 человека.
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