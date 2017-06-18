В Полтавской области горели залежи торфа

Огнем уничтожено поверхностные залежи торфа на общей площади 0,5 га

На открытой территории в селе Радаловка Полтавской области произошло возгорание залежей торфа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Огнем уничтожено поверхностные залежи торфа на общей площади 0,5 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица", - отметили в пресс-службе.

Ликвидация пожара осуществлялась одним отделением и одной мотопомпой 6-й государственной пожарно-спасательной части.

18 июня сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 43 человека.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.